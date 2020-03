Se billedserie I december 2018 startede Therese med at male et maleri til sig selv. Hun maler kun for sin egen skyld, så hun er overvældet over, at folk vil købe hendes kunst. Privatfoto

Therese blev kunstner ved et tilfælde

Lejre - 24. marts 2020 kl. 18:44 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For lidt over et år siden begyndte Therese Vilrik Bruun ved et tilfælde at male. Få måneder efter solgte hun sit første maleri, og nu maler den autodidakte kunstner på livet løs, skriver DAGBLADET Roskilde tirsdag.

I december 2018 flyttede Therese Vilrik Bruun i lejlighed. En flytning, der resulterede i en start på en autodidakt kunstkarriere. Nu maler hun malerier på livet løs. Ikke for at tjene penge, men fordi maleriet giver hende noget igen. Det er hyggen omkring malerier og processen med at male dem, der trækker i hende. Salget af malerierne er bare en bonus, som Therese Vilrik Bruun er enormt taknemmelig for.

- Jeg skulle bruge et maleri til at dekorere den ene væg i min nye lejlighed, men det kostede jo kassen. Så i stedet tænkte jeg kreativt og købte lærred, maling og pensler. Og så var det ellers bare at gå i gang. Så det var lidt en tilfældighed, der startede det hele, og jeg har ikke set mig tilbage siden, siger Therese Vilrik Bruun, der maler under kunstnernavnet VilrikVilrik.

Maleriet var færdig i januar, men straks derefter gik Therese i gang igen. Processen med at skabe et maleri havde bidt sig fast i hende.

Jeg fik lov at fordybe mig og skabe noget fra bunden. Jeg havde et flair for det, så jeg ville blive ved, fortæller Therese Vilrik Bruun.

Andet maleri var også hendes første salg. Som undgangspunkt var det slet ikke meningen, men da der var en, der bød på det, kunne Therese ikke lade være med at sælge.

- Det er jo virkelig crazy, at der er nogle, der vil købe et kunstværk, som jeg har skabt. Det er samtidig en svært at sælge det, for det er jo et enormt personligt stykke af mig. Jeg maler ud fra mine følelser, så det er meget intimt at give en del af mig ved at have min kunst hængende hos andre mennesker, siger Therese Vilrik Bruun.

Malerierne består af farverige kvinder i alskens variationer. På lidt over et ord er der sket en stor udvikling i Thereses malerier, men der er stadig en kvinde i centrum på alle billederne.

- Mine følelser kommer til udtryk gennem mine malerier. På den måde kan det fungere lidt ligesom en dagbog. Kvinder fascinerer mig, og det falder mig langt mere naturligt at male kvinder med former og farver. En skøn proces, der simpelthen er det fedeste, når man kan interagere med portrættet, fortæller Therese Vilrik Bruun.

Therese Vilrik er oprindeligt uddannet inden for Idrætsvidenskaben på Københavns Universitet, hvor hun altid har besiddet en stor fascination for mennesket; dets æstetik og væsen. Hun har tidligere tegnet i meget mindre skala, så det var naturligt, at det var malerkunsten, der trak i hende. Nu maler hun masser af kvinder i store portrætter, der sælges til alle interesserede.

- Det er underligt, at vi er kommet derud, hvor jeg sælger min kunst. Malerier var egentligt bare til mig selv, men jeg er meget taknemmelig og sætter stor pris på, at folk synes, at mine malerier er så fede, at de også vil købe dem, slutter Therese Vilrik Bruun.