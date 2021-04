Politiet rykkede ud til et formodet knivstikkeri i Kirke Hyllinge, men det viste sig at være noget helt andet. Foto: Kenn Thomsen

Telefonfis sendte politiet på jagt efter knivstikkeri

Politiet tager det ganske alvorligt, når de modtager en anmeldelse om, at der er sket et knivstikkeri. Et telefonopkald til alarmcentralen fortalte om et knivstikkeri på en bestemt vej klokken 1.09 natten til søndag.