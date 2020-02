Et glimt fra ét af sidste års tallerkentræf, hvor borgere mødte politikerne over en ret mad. Privatfoto

Tallerkentræffene fortsætter

Lejre - 06. februar 2020 kl. 11:48 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De tre arrangementer med fællesspisning og kommunalpolitikere i det forgangne år har været en succes. Og det er baggrunden for, at »tallerkentræf«, som arrangementerne blev kaldt, også fortsætter i år.

Dog kun to mod sidste års tre tallerkentræf. De to tallerkentræf i 2020 ændrer karakter, idet der bliver ét for nytilflyttere og ét for unge under 25 år. Politikerne deltager i de to fællesspisninger, skriver DAGBLADET Roskilde torsdag.

Tallerkentræffet den 12. marts sidste år i Karleby Forsamlingshus nød godt af at være det første af sin slags og fik meget stor tilslutning. De to andre træf fandt sted den 17. juni og 13. november. Forvaltningen i kommunen mener, at den noget ringere tilslutning ved de to arrangementer kan skyldes, at de var i skarp konkurrence med andre sommer- og vinterarrangementer.

Selve træffene var en succes med megen god udveksling af betragtninger og meninger, men det var svært at få yngre og børnefamilier til at deltage i arrangementerne. Og det er baggrunden for, at der nu holdes tallerkentræf for de to målgrupper.