Tag på vandretur til Ledreborg Slotspark

Turen finder sted fra 11.00-14.30. Vandreturen går over Maglebro, Københavns Vandforsyning og Lejre Stationsby til Ledreborg Park, hvor der fortælles om Johan Holsteins tanker om »Ledreborgprojektet«. Der er indlagt en pause undervejs til spisning af medbragte madpakker.

Er man interesseret i turen, så mødes man på P-pladsen ved Lejre Museum. Man skal være opmærksom på, at der en deltagerbetaling på 25 kroner for besøg i Slotsparken. Billetter skal reserveres via Billetto.