Tag billigere - køkken dyrere

Lejre - 06. oktober 2020 kl. 12:08 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Det er ikke så ofte, at et planlagt bygge-projekt bliver billigere end beregnet. Det gælder for eksempel for udbygningen af Børnehuset Tusindfryd i Kirke Såby, først og fremmest opgradering af køkkenet.

Men til gengæld er udskiftningen af en del af taget på skolen i byen blevet billigere, end det beløb der er sat af til det store projekt - endda væsentligt.

I alt er der sat 4,65 millioner kroner af til udskiftning af en udpeget del af taget på Kirke Såby Skole. Projektet har været i udbud og er sat i gang. Og det forventes, at tagudskiftningen kommer til at koste max 2,9 millioner kroner, hvilket er 1,75 millioner under budgettet.

Så pengene kan rigeligt bruges til andre gode renoveringer på skolen. Men de 3,36 millioner kroner, der er sat af til udbygning samt opgradering af køkkenet i Børnehuset Tusindfryd i Kirke Såby, bliver ikke nok. Der mangler 315.000 kroner i budgettet for, så der må en tillægsbevilling til for at få det køkken bygget op.