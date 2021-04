Et af de udstillede værker, »Manipulated Nature« af Janni Mai Larsen.

Syv kvindelige kunstnere med i »Friends«

Lejre - 27. april 2021 kl. 11:10 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Lørdag den 15. maj klokken 14-17 har Galleri Gl. Lejre fernisering på en forårs-udstilling, kaldet »Gevækst«.

Udstillingen er et samarbejde mellem syv seje kvindelige kunstnere - et par af galleriets kunstnere og nogle helt nye navne. Fælles for dem er, at de alle arbejder selvstændigt og undersøgende inden for rammen af betydningen »Gevækst«. Titlen refererer til både flora og fauna, mystiske gevækster og organismer, liv og forfald, naturen med dens cyklusser og økosystemer.

Kunstnerne vil være til stede ved ferniseringen, og de er: Lene Winther (keramik), Henriette Hellstern (maleri), Tine Becker (papirværker), Mia Nelle Drøschler (maleri/ tegning), Janni Mai Larsen (maleri/papirværker), Heidi P (maleri og tegning) og Sigga Björg Sigurardóttir (gouache).

Gevækst er syvende gruppeudstilling under konceptet FRIENDS. Udstillingen vises fra den 15. maj til den 13. juni 2021, og der er åbent fredag, lørdag og søndag fra klokken 13-17, eller efter aftale.

Galleri Gl. Lejre har gennem årene afholdt gruppeudstillinger under konceptet FRIENDS - et format, hvor et par af galleriets faste kunstnere inviterer andre nye kunstnere med.

- Den kunstneriske hensigt med FRIENDS er at føre kunstnere med forskellige udtryksformer sammen, og derved give dem en mulighed for at skabe ny synergi til gensidig inspiration og udvikling. Et laboratorium, hvor der nytænkes og eksperimenteres, forklarer galleriejer Dorte Philipsen.