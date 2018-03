Sure tog-gratister knuste rude

To unge gratister knuste en rude i et læskur på Lejre Station, da de natten til lørdag var blevet sat af toget.

Støjen fik vidner til at kontakte politiet, så de to 16-17 årige drenge får en bøde for hærværk udover bøden for at køre uden rejsehjemmel. De er fra Kirke Eskildstrup.