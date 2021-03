Sur Smiley og bøde til Meny: For gammelt mad lå fremme

Der er ikke meget at smile af for tiden i Meny-butikken i Kirke Hyllinge. Faktisk hænger mundvigen helt nedad i den seneste kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen.

Den 1. februar i år aflagde Fødevarestyrelsen nemlig butikken et kontrolbesøg, og det var i den forbindelse at butikkens Smiley gik fra smilende til meget sur.

Af kontrolrapporten konstateres det blandt andet, at virksomheden har haft fødevarer til salg med overskredet "bedst før" dato, uden adskillelse eller skiltning fra andre varer.

”Det drejer sig om tre stk skinkesalat bedst før 26.01.21, tre stk Castello White bedst før 29.01.2021, to pakker pasteuriserede hele æg bedst før 31.12.20, tre stk Cultura blåbær bedst før 28-01-2021, fem stk Cultura Blåbær bedst før 20-01-2021.”

Her til kom også, at medarbejderne selv fjernede ca 8-10 pålægssalater, der ligeledes var udløbet.

Ligesom man fra virksomhedens side lovede at få mere fokus på det.

Ydermere blev der efterfølgende foretaget stikprøver for at kontrollere brød, chips, chokolade og kager for holdbarhedsangivelse herunder at dato for ”bedst før” eller ”sidste anvendelsesdato”. Dette skete uden anmærkninger, da disse ikke var overskredet.

Udover den sure Smiley på den seneste kontrolrapport modtog butikken også et bødeforelæg på 10.000 kr.