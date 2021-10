Ved sundhedsplejersken får man tjekket alt fra helbred til trivsel - som i denne situation fra en sundhedsundersøgelse foretaget for år tilbage i en anden kommune. Arkivfoto: Anders Ole Olsen

Sundhedssamtaler droppes

Der bliver ingen snak med sundhedsplejersken for 2. klasser i kommunen i år.

Lejre - 14. oktober 2021 kl. 09:29 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

En voldsom stigning i antallet af børnefødsler i Lejre Kommune har afledt så mange opgaver for kommunens sundhedspleje, at det er blevet besluttet, at sundhedssamtalen for elever i 2. klasse som udgangspunkt ikke gennemføres. Det fortæller vicekommunaldirektør i Lejre Kommune, Kristina Sloth.

- Vi står i den kedelige situation, at vi ikke har hænder nok, og den faglige vurdering har været, at det vi bedst kan undvære, er samtalerne i 2. klasse, fortæller hun.

Håber at gennemføre I Danmark er der krav om, at der gennemføres minimum tre sundhedspleje-undersøgelser af børn i skolealderen. En i indskolingen og en i udskolingen og en her i mellem. I Lejre Kommune gennemføres der normalt fire. To i indskolingen, i henholdsvis 0. og 2. klasse, samt en i 5. klasse og en i 9. klasse.

Det betyder, at den nuværende 2. klasses-årgang senest så sundhedsplejersken i 0. klasse og kan forvente at se denne igen i 5. klasse. Håbet er dog, fortæller Kristina Sloth, at børnene stadig når forbi sundhedsplejen i 2. klasse. Måske til foråret.

- Med opnormeringen i årsværk i budgetaftalen, håber vi, at det giver flere hænder, så vi alligevel kan gennemføre undersøgelserne til foråret. Vi vil det jo gerne, fortæller vicekommunaldirektøren.

Skræmmende beslutning Formand for Fagligt Selskab For Sundhedsplejersker, Susanne Rank Lücke, kalder det skræmmende, at en kommune føler sig nødsaget til at tage en sådan beslutning.

- Fra et fagligt synspunkt, er der intet, der taler for, at man sådan kan springe en sundhedssamtale over. Jeg ved, der er mangel på hænder, men kommunen burde prioritere at opgradere fremfor at springe samtaler over, lyder det fra formanden, der håber, at kommunen lykkes med at få flere hænder til foråret, så samtalerne kan genoptages.

Forældre til elever, der er bekymret for deres barns sundhedsmæssige udvikling, kan altid kontakte sundhedsplejen. Beslutningen om at droppe samtalerne i 2. klasse i Lejre Kommune vil blive revurderet foråret 2022.