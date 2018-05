Sundhedsdag: kræfterne samlet om det gode liv

Aktiv Sundhedsdag i Hvalsøhallerne tirsdag gav rige muligheder for at afprøve, hvad foreningerne i Lejre Kommune kan tilbyde i dagtimerne. Og der var stort opbud af vejledere og rådgivere udi det gode og sundere liv, skriver DAGBLADET Roskilde onsdag.

Hjerneblødning. Hjertesvigt. Kræft. Overvægt; diabetes. Der er skrækord nok at mane frem af den slags, men betegnelserne har desværre rod i andet og mere end bare forestillinger. Livsstilssygdommene er et faktum.

Man kan dog gøre meget for at dæmme op for det, vi alle helst vil undgå at ramle ind i, og Aktiv Sundhedsdag i går i Hvalsøhallerne var den ideelle ramme for vejledning, gode råd, sjov motion og diverse tests, som kan bringe folk ind på den bane, der fører til det gode liv.