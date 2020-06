Artiklen: Succes for fiskebanko og Gordon Henriksen

Succes for fiskebanko og Gordon Henriksen

Tv-holdets bange anelser for, om der ville blive fanget nok fisk til, at nogen ville få pladen fuld i fiskebanko, blev hurtigt gjort til skamme. Ikke færre end 72 af de 90 fiskerne fik bid i løbet af de cirka halvanden time, de havde snøren ude. 57 af fiskerne nåede at komme på skærmen med deres tal.