Succes for biplaster: Det hele startede med Poul Thomsen og en sukkerknald

Med drømmen om en verdenssucces opfandt og udviklede Martin Wenckens fra Lejre et helt unikt plaster for 11 år siden, der bruges på bi- og hvepsestik. Nu er firmaet begyndt at få fart på og udbredes til en lang række lande.

Det hele tog sin begyndelse, da Poul Thomsen for åben skærm lod sig stikke af en hveps, hvorefter han med en fugtig sukkerknald på stikket lindrede smerten og trak giften ud. Det så Martin Wenckens fra Lejre - og mange år efter, da han gik en tur på Ærø, slog det ham: Hvorfor ikke lave et plaster med sukker, der kan trække giften ud?

Den idé blev udviklet og firmaet Bee Patch var en realitet. Martin Wenckens havde kastet sig ud i et selvstændigt eventyr, hvor han med en »genial idé«, som han selv beskriver det, startede optimistisk ud og troede på en verdenssucces. Men han måtte sande, at succes ikke nødvendigvis er nemt, selvom man står med et godt produkt.