Lisbeth Hauptmann glæder sig over succes med Lindegaardens B&B, og nu har hun en række arrangementer i støbeskeen. Første gang bliver i weekenden med Gaffa-koncerterne i Herslev. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Succes for B&B - og nu med nye arrangementer

- På Bed and Breakfast har vi haft over 40 overnattende gæster fra næsten alle verdenshjørner, som alle uden undtagelse syntes, at det er fantastisk her - Morten Korch-agtigt idyllisk, meget stemningsfuldt, en særlig ro og atmosfære. Og flere vil komme igen. Nogle med henblik på at opstarte et samarbejde omkring internatkurser i stilhed, yoga, tegning, maling, wellness, fortæller Lisbeth Hauptmann.