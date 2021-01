Et spor blev spærret på Holbækmotorvejen nær Torkilstrup, hvor et solouheld fandt sted nonsdag formiddag klokken 09. Foto: presse-fotos.dk

Stribe af uheld under snefaldet

Klokken 09.00 kørte en 39-årig kvinde fra Snertinge galt i et solouheld på Holbækmotorvejen i østgående retning. Uheldet skete ved Torkilstrup, idet hun mistede kontrollen over bilen, der kom i skred i snevejret, drejede rundt og ramte autoværnet. Oprydningen på stedet var færdigt klokken 09.40.

Og lige uden for døren på Dagbladet Roskildes adresse på Højbyvej i Lejre medførte et sammenstød onsdag formiddag mellem to biler, at en kvindelig bilist i sin bil blev skubbet en halv meter lodret ned i forsænkningen foran ejendommen.