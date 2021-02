Stribe af indbrud i varebiler - igen

Når det gælder varebilen på Provstevænget, ved anmelderen ikke, hvordan tyvene er kommet ind i varebilen. Der ses ingen opbrudsmærker, men indgangen er foretaget via bagdøren eller måske skydedøren på siden.

Fra varebilen er der fjernet en Milwaukee boremaskine, en arbejdsradio, en installationstester samt en arbejdslampe, også af mærket Milwaukee. Der kan være stjålet noget mere, men anmelderen havde endnu ikke overblik over, hvad der var stjålet, da døgnrapporten blev lavet.

Den anden varebil på Bøgevej har fået boret et hul lige bag skydedøren. Det har været muligt at påvirke låseskinnen og lukke døren op. Hvor meget der er stjålet er endnu ikke gjort op.

Den tredje varebil på Birkevænget har fået skåret et hul ved skydedøren, hvorved ledninger var klippet over. Tyven eller tyvene har været rundt i hele varerummet - alt var gennemrodet. Her er stjålet el-håndværktøj af mærkerne Dewalt og Festool.