Stort skridt videre mod urnebegravelsesplads

- Vi håber, at den her sag snart kan afsluttes ved at ministeriet godkender vedtægterne, så urnebegravelsespladsen kan etableres, sagde borgmester Carsten Rasmussen (S), da politikerne gav grønt lys til pladsen.

Etablering af pladsen forudsætter, at Kirkeministeriet stadfæster vedtægterne. Det har taget sin tid; vedtægter og aftalegrundlag har ligget og simret i Kirkeministeriet i et pænt stykke tid, og ministeriet beklager da også, at anmodningen om godkendelse af vedtægterne for Lejre Kommunes urnebegravelsesplads ikke er besvaret tidligere.