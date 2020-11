Se billedserie Her ses en skitse af passagen mellem den nye Aldi og en ny to-etages række af lejligheder. Lejre Kommunes materiale

Send til din ven. X Artiklen: Stort skridt videre for bymidten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stort skridt videre for bymidten

Lejre - 03. november 2020 kl. 11:42 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Med meget stort flertal har politikerne i Lejres kommunalbestyrelse besluttet at sende de to forslag til 2. fase af Søtorvet i Hvalsø ud i høring.

Det sker uden det ellers obligatoriske borgermøde, hvilket blev beklaget ikke mindst af SF's Mikael Ralf Larsen. En debat ville have været god at have - men coronaen bestemmer her.

Planerne omfatter, som tidligere beskrevet her i bladet, en Aldi dagligvarebutik og et par udvalgsvarebutikker i samme bygning mellem SuperBrugsen og Fakta. Derudover ønsker Søarkaden Aps at opføre en række boliger i to etager med ni meters højde, næsten parallelt med Aldien, og ret tæt på.

Alle politikere minus Enhedslisten bifalder det store projekt. Grete Saabye (K) understregede, at 1. fase af Søtorvet har slået taktstokken for Hvalsøs bymidte - når man har sagt A, må man også sige B:

- De erfaringer, der er draget omkring udvikling af byer er, at der skal ske en samling af handelslivet og mødesteder for mennesker, hvis byerne skal overleve på sigt. Dette her forslag ligger tæt på, hvad Bysamarbejdet i samarbejdet med SLA har udarbejdet tidligere. Hvalsø er i stærk konkurrence med de omliggende mindre handelsbyer, sagde Grethe Saabye.

Line Holm Jacobsen (V(), der selv har været aktiv i bysamarbejdet i Hvalsø, nævnte hvor glad hun er for fremtoningen af planerne:

- Det er vigtigt at få lagt Søvej om. Det er en rigtig stor ting, der sker her, sagde hun.

Ole Blickfeldt (DF) roste forslagene, netop på grund af at Søvej forskydes ud mod søen:

- Så behøver vi ikke de blomsterkasser, for flytningen af vejen med sving vil virke hastighedsdæmpende i sig selv, sagde han.

Borgmester Carsten Rasmussen (S) imødegik kritik af forslaget med forskydningen af Søvej ved at understrege, at netop trafiksikkerheden ville forbedres, idet der hermed gives plads til p-pladser, så handlende ikke skal krydse vejen.

Flere grupperinger, først og fremmest undergruppen fra Bysamarbejdet - Frodighed & Samspil - har kritiseret den centrale udforming på 2. fase i Søtorvets udbygning.

Kritikerne fik møle på kommunalbestyrelsens møde gennem Ivan Mott (EL), der beskrev forslagene som uden æstetiske kvaliteter - er en Aldi og en stor parkeringsplads det, som skal udgøre Hvalsøs bymidte? spurgte han retorisk.

- En afrunding af bymidten skal ske efter lokalbefolkningens behov og ikke efter en tysk supermarkedkædes behov! Flere store varebiler skal køre ind tre steder fra, fastslog Ivan Mott, som nævnte, at Aldi ikke betalt skat i Danmark siden 2011.