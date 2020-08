Stort rejsegilde på banebrydende byggeri

Det truende uvejr i baggrunden var dog slet ikke i nærheden af at være nok til at ødelægge det gode humør ved rejsegilde på etape II af det økologiske bofællesskab Skråningen.

- Det er virkelig dejligt at stå her og kunne byde velkommen til de mange nye mennesker, der kommer til Lejre. De mange skråningere, der både i etape I og II ender med at bo herude, er med til at skabe en langt mere mangfoldig by og område, siger borgmester Carsten Rasmussen (S), der holdt tale for de mange fremmødte.