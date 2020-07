I alt skal 99 forskellige racer og en blandingshund fotograferes for at sætte fokus på deres forskelligheder. Foto: Pernille Westh

Stort kunstprojekt: Hunde i alverdens former og farver

Billeder fanger øjet med det samme. Man er helt tæt på hunden, der kigger blikfast ind i Pernille Wesths kamera. En dalmatiner, en tibetansk terrier, en weimaraner. Billeder af de mange hunde er en del af et stort kunstprojekt, der skal sætte fokus på de forskelliges racers egenskaber og karakteristika. Alt for mange hunde vælges ud fra udseende, og ikke udfra hvordan de passer ind i de enkelte familier.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her