Skal der ligge et områdearresthus i Lejre? Det er langt fra afgjort. Foreløbig har politikerne valgt at droppe et sted syd for Nye Glim. Arkivfoto: Anders Ole Olsen

Stort arresthus skudt til hjørne

Lejre - 06. maj 2021 kl. 11:47 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Politikerne i Lejre har droppet at anbefale placeringen af et stort område-arresthus på den store mark syd for Hovedvejen 15 mellem Nye Glim og jernbanen.

- Der har været bekymring over, om et arresthus - og det er i givet fald et meget stort byggeri - kunne komme i karambolage med en kommende motortrafikvej eller motorvej fra Roskilde til Ringsted. Uden at kende en eventuel linjeføring kunne det meget vel tænkes, at det lige præcis vil være der, at der kunne komme en kobling til Holbækmotorvejen, forklarer borgmster Carsten Rasmussen (S).

Justitsministeriet har anmodet Lejre og otte andre kommuner nær København om at udpege mulige placeringer for et nyt områdearresthus. Et andet sted i Lejre er ikke aktuelt - endnu.

- Det skal ligge hensigtsmæssigt geografisk; vi ved ikke, om det overhovedet er muligt at finde et sådant andet sted i Lejre Kommune. Forvaltningen er i gang med at kigge efter, og de giver en tilbagemelding, når eller hvis de finder et sted, siger Carsten Rasmussen.