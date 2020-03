Store skader ved voldsomt uheld

Bagfra kom en personbil, som blev ført af 25-årig mand fra Ringsted, der ikke kunne nå at bremse for den 44-årige, som ikke var kommet op i hastighed efter svingningen.

Den 25-årige drejede sin bil mod højre for at undgå at påkøre den 44-årige mand. Her stødte han i stedet sammen med en 18-årig kvinde fra Jystrup, som kørte i højre vognbane ved siden af den 25-årige, som befandt sig i overhalingsbanen.