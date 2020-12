Store Flyttedag i gang i det nye bofællesskab

- Grunden til at vi vil flytte her til Lejre er dels, at det er noget af en udfordring at have børn til at vokse op på Nørrebro med megen trafik og tætte lejligheder. Som udgangspunkt vil vi gerne have mere plads. Boligformen her i Krake betyder noget for os. Det tiltaler os at have vores eget i et fællesskab. Der er også planer om delebiler, siger Kasper Halsgaard, der er journalist og musiker.