Storbrand: Stor stråtækt gård med flere lejemål brændt totalt ned

Meldingen gik til brandvæsenet klokken 14.23 tirsdag. På lang afstand kunne man se røgen fra den brændende gård, og selv om brandfolk fra Station Kirke Hyllinge var på stedet seks minutter efter alarmen gik, kunne de se, at det ville blive en meget stor opgave.

Alle i de brændende bygninger blev evakueret. En ældre mand måtte behandles for lidt røgforgiftning og blev hentet af en ambulance.

Omfanget af branden var så stort, at indsatslederen bad om assistance fra flere stationer, og der kom køretøjer og hjælp fra Hvalsø, Skibby, Holbæk samt frivillige fra Vig og Holbæk.

Under indsatsen blev Station Hvalsø sat ind til at beskytte en nabobygning, som lå 22 meter fra den brændende gård. I Kyndeløse by er der rigtig mange stråtækte ejendomme .