Stor juleudstilling: Glas og tasker fra Afrika

Den 28.-29. november og den 5.-6. december klokken 11-16 er der ny udstilling i Gunhilds Galleri - i det gamle grisehus. Det sker på Holtensmindevej 75, nord for Sæby.

Og så er der som noget helt specielt håndlavede tasker fra Madagaskar, som kvinder har lavet af lokale råvarer af bast og siv. Disse tasker kan man nu få mulighed for at købe i Gunhilds Galleri. Alt overskud fra salget går til kvinder på Madagaskar og til Mødrehjælpen her i Danmark.