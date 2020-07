Michael Casse er projektleder for den digitale infrastrukter i Lejre Kommune og står klar til at hjælpe. PR-foto

Stor interesse for den nye bredbåndspulje

Lejre - 11. juli 2020 kl. 07:57 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omkring 100 borgere mødte op til de to borgermøder, som Lejre Kommune afholdt i slutningen af juni og begyndelsen af juli. Emnet var bredbåndspuljen, som netop nu tager imod nye ansøgninger. Og interessen glæder borgmester Carsten Rasmussen:

- Der er stadig områder i Lejre Kommune, hvor internetforbindelserne er så langsomme, at det er et alvorligt problem. For teleselskaberne kan det i nogle af landområderne være svært at se den gode forretning. Her kan bredbåndspuljen være en god løsning, siger han.

Det er Energistyrelsen, der uddeler pengene fra Bredbåndspuljen. I år der er i alt afsat 100 millioner kroner. På Energistyrelsens hjemmeside findes »bredbåndskortet«, som viser de adresser, som er tilskudsberettigede, og som kan søges tilskud fra bredbåndspuljen til i 2020.

For at få støtte er det en betingelse, at man bor i landzone eller sommerhusområde. Og den nuværende internethastighed må maksimalt være 10 MBit/sek download og 2 Mbit/sek upload.

Energistyrelsen kan give op til 100.000 kroner i tilskud pr. husstand i et projekt. Så store beløb kommer dog sjældent på tale. Og der skal være en egenbetaling på mindst 4.000 kroner per husstand. Lejre kommune har valgt at give et tilskud på 5.000 kroner per husstand til alle projekter som får bevilget tilskud via bredbåndspuljen.

- Man behøver faktisk kun at være en gruppe på to husstande, der går sammen. Erfaring fra andre projekter viser, at det er vigtigt, at der er ildsjæle, som vil kaste energi ind i arbejdet, siger Michael Casse, der er projektleder for den digitale infrastruktur i Lejre Kommune

Interesserede er velkomne til at kontakte Michael Casse på mica@lejre.dk eller telefonnummer 4032 2599. Og der er meget mere information på Energistyrelsens hjemmeside: ens.dk/bredbaandspulje