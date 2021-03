Se billedserie Charlotte Sørensen fra Friends fortæller, at kunderne er kommet drypvis, så det har været meget passende. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Stor gensynsglæde i butikkerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor gensynsglæde i butikkerne

Lejre - 02. marts 2021 kl. 11:41 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

De første fem-seks kunder stod klar, da tøjbutikken Josefine mandag klokken 10 kunne åbne dørene efter godt to måneders nedlukning.

Flere kunder kom hurtigt til, så Josefine måtte have en medarbejder til at tælle løbende for at sikre, at der ikke var for mange i butikken.

- Folk er søde til at holde afstand og vente pænt, når de skal betale, fortæller Britt Beierholm, der er virkelig glad for at kunne åbne for kunderne igen.

- Vi kan ikke få hænderne ned, siger hun med et smil og fortæller, at hun sammen med de ansatte har haft travlt med at gøre klar til åbningen.

I Josefine er der nu udsalg af vintervarer. Det er nødvendigt for at skaffe plads til forårsvarerne, som der netop er kommet 23 kasser med.

Josefine har to indgange, så det er blevet lavet sådan, at den ene er indgang og den anden udgang. På den måde slipper kunderne for at passerer hinanden tæt på.

Hos Friends var der ingen, som ligefrem ventede, da dørerne gik op, men de første kunder kom kort tid efter åbningen.

- Der har været nogen hele tiden, men det er meget passende, at der er nogle få ad gangen, fortæller Charlotte Sørensen, som er ansat under Coop.

Hun har derfor haft mulighed for at arbejde i SuperBrugsen, mens Friends har været lukket.

Da Friends er Coops mærke, har hun desuden haft mulighed for at køre eksempelvis vinterovertøjet over i SuperBrugsen, hvor det er blevet solgt.

Derfor er der ingen grund til at holde udsalg i forbindelse med åbningen. Butikken er nemlig fyldt med nye varer.

- Men vi kører gode tilbud, hvor kunderne kan købe tre ting og betale for de to dyreste, fortæller Charlotte Sørensen.