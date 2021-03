Erik fra »herreholdet« i færd med at slæbe poser med genbrugs-effekter ind i Røde Kors butikken i Hvalsø. Foto: Birgitte Schytte

Send til din ven. X Artiklen: Stor frivillig indsats giver gevinst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor frivillig indsats giver gevinst

Lejre - 13. marts 2021 kl. 19:01 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Genbrugsbutikkerne er åbne igen - og de bugner! Søndag blev alle Røde Kors' containere tømt i Lejre Kommune, og der var virkelig mange ting. Og det var tungt at slæbe dem.

Hver uge tager »herreholdet« ud til containerne på tre udvalgte dage og samler alle de mange genbrugsting ind. De otte frivillige mænd udgør herreholdet og afløser hinanden med det tunge slæb fra Røde Kors' fem containere i Hvalsø, Kirke Såby og Lejre.

Formanden for Røde Kors, Birgitte Schytte var med til at fragte genbruget til butikken i Hvalsø, og hun er dybt imponeret af de frivilliges store indsats.

- Det er vildt, at de gider det! Uge efter uge. det er hårdt arbejde med tunge sække. Tænk at de gør det frivilligt; de er så seje. Og det er så fedt, at mange mennesker donerer så mange ting til genbrug, siger Birgitte Schytte.

Formålet med genbrugstanken er at skaffe penge til gode formål. Og trods nedlukning og nedsat åbningstid i butikken i Hvalsø lykkedes det at få et overskud på 200.000 kroner sidste år. I 2019 blev overskuddet 400.000 kroner.

- 200.000 synes jeg er flot. Der ligger mange timers frivilligt arbejde bag det positive resultat, siger Birgitte Schytte.

Pengene kommer også til nytte lokalt. 48.000 kroner er sat af til at sikre, at 16 Lejrebørn kan komme på Ungdommens Røde Kors sommerlejr. Lejren er for socialt udsatte børn og unge, der har et særligt behov for en ferieuge fyldt med gode oplevelser.

Røde Kors-butikken i Hvalsø har sendt Lejre-unge af sted på sommerlejren de sidste tre år, og den gode tradition fortsætter således.