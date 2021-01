Ungdommens Røde Kors har fået knap 470.000 kroner fra TrygFonden til at lave aktiviteter for de unge på Center Avnstrup. Foto: Mathilde Bech/Dansk Røde Kors Foto: Mathilde Bech

Stor donation: Frivillighed kan åbne dørene

Lejre - 09. januar 2021

Det kan være en utryg og usikker hverdag, når man som barn og ung bor på udrejsecentret Avnstrup. Der er ikke altid plads til at være barn eller ung, og der er ikke meget plads til drømme.

Det vil Ungdommens Røde Kors lave om på. Derfor har organisationen søgt og fået 468.344 kroner fra TrygFonden.

- Vi har kigget på, hvad kan vi gøre, som giver mening, fortæller projektleder Maj Navntoft og forklarer, at Ungdommens Røde Kors er en selvstændig organisation, som dog arbejder sammen med Dansk Røde Kors.

Ungdommens Røde Kors oplever, at de fleste børn og unge de møder, helt eller delvist har mistet troen på, at de kan bidrage med noget værdifuldt her i livet.

- Vi vil gerne skabe et frirum, hvor de unge kan være. Det kan eksempelvis være klubaktiviteter for børn og unge. Her vil der være et ligeværdigt møde med vores frivillige, hvor man er andet end én afvist asylansøger, siger Maj Navntoft og fortæller, at Avnstrup er begyndt med nogle aktiviteter, men donationen betyder, at de kan fortsætte, og der kan komme flere initiativer til.

Lektiecafé På Center Avnstrup er der en lektiecafé for de 13-18 årige.

- Det er noget, som er blevet efterspurgt af familierne, fortæller Maj Navntoft og oplyser, at der også er en unge-klub, hvor de unge selv skal være med til at lave aktiviteter.

Her er de 18-25 årige også velkomne. og det handler i det hele taget om at skabe nogle rammer, hvor de unge kan være unge.

- Det minder om det, vi har på Sjælsmark og Sandholm. Målet er to ugentlige aktiviteter, siger Maj Navntoft og nævner, at de gerne vil udvide med weekendaktiviteter, muligheden for at tage på ture og lave uddannelsesforløb.

- De unge har brug for at komme ud af centret og se noget andet, siger Maj Navntoft.

Ungdommens Røde Kors vil støtte de unge i selv at lave aktiviteter og events på centret, så også børn og voksne får glæde af det. Måske kan nogle begivenheder også komme lokalområdet til gavn.

Ud i lokalområdet Center Avnstrup er et center for afviste asylmodtagere. Ingen ved, hvor de unge ender, men målet for Ungdommens Røde Kors er, at de unge får en slags uformel uddannelse, som de kan bruge fremadrettet.

Projektet hedder »En bro til fremtiden« med undertitlen fra flygtning til frivillig og fokuserer på at styrke de unges personlige, sociale og faglige kompetencer.

Mentorforløb

En del af projektet handler om, at Ungdommens Røde Kors vil engagere lokalsamfundet i et frivilligt-frivilligt mentorforløb, som skal vise de unge beboere på Avnstrup mulighederne for at blive frivillige i forskellige foreninger og initiativer i lokalområdet.

Det vil både give dem et nyt fællesskab, men det vil også give de unge erfaringer og følelsen af at bidrag til noget positivt.

Ungdommens Røde Kors skriver i deres ansøgning til TrygFonden, at det vil give mange unge en tro på fremtiden og styrker selvværdet på en helt anden måde, end en formel uddannelse gør.

Udover projektleder Maj Navntoft vil en trænings- og uddannelseskonsulent, samt en kommunikationskonsulent været involveret. De egentlig tovholdere bliver dog en gruppe af 10-15 frivillige fra Ungdommens Røde Kors lokalafdeling i Roskilde.