Stolte fasaner modtog virksomhedspris

Restaurant Fasaneriet modtog mandag Lejre Kommunes virksomhedspris 2020.

Lejre - 17. august 2021

Champagneflaskerne stod klar på bordene og humøret var højt blandt de godt 20 fremmødte på første salen på Restaurant Fasaneriet, da restauranten ved Ledreborg Slot og golfanlægget mandag eftermiddag modtog Virksomhedsprisen 2020, der uddeles til en virksomhed, der har gjort en særlig indsats for at fastholde eller integrere medarbejdere.

- I har brugt Jobcenteret som jeres foretrukne vej til at rekruttere nye medarbejdere. Og I har ansat folk, der havde brug for opmærksomhed og tid. Noget, der er svært at finde på arbejdsmarkedet, men det har de fundet hos jer, lød det blandt andet fra Christian Plank (SF), formand for Udvalg for Job og Arbejdsmarked i Lejre Kommune, da han overrakte prisen til spisestedet.

Stolte modtagere Restauranten har alle år haft stort fokus på at favne og ansætte borgere, der ellers typisk falder igennem på jobmarkedet. Og prisen var derfor en anerkendelse, som restauratør Johnni Andreasen var glad for at modtage.

- Da jeg så, hvem vi var nominerede sammen med, tænkte jeg, at den ville vi aldrig vinde. Jeg har været selvstændig i 32 år og aldrig vundet en pris før. Så det er helt sikkert en pris, vi er stolte af at modtage.

Også restauratør Nickie Wilton Larsen stemte i.

- Det er rigtig, rigtig fedt. Og vi har inviteret alle medarbejdere med i dag. For vi er alle modtagere. Alle har været med til at skabe den arbejdsplads, vi er.

Kræver tid På Restaurant Fasaneriet er der blandt andet en køkkenmedarbejder med autisme, såvel som en opvasker med andre psykiske udfordringer. Og det at få en arbejdsdag til at fungere for alle medarbejdere, udfordringer eller ej, kræver en fælles indsats, tid og overskud. Noget, som Restaurant Fasaneriet tydeligvis har formået at løfte. Og gør med glæde.

- For 34 år siden, da jeg var køkkenchef i København, kom en skolelærerinde til mig og spurgte, om jeg kunne tage en ung fyr fra en specialskole ind som praktikant. Det gjorde jeg, og han endte med at arbejde fuldtid for mig i en årrække. Nu har han eget firma, kone og barn. Og det viser, at det her kan hjælpe. Og det er al tiden værd, lød det fra Johnnie Andreasen, kort inden han gik op for at tage imod prisen.

Tak til kommunen Efter at have modtaget prisen, takkede restauratøren, foruden medarbejderne, også kommunen.

- Vi har nu været i Lejre i otte år. Og i alle mine år før, har jeg ikke oplevet en kommune hjælpe os, som Lejre Kommune har. Jeg må sige, jeg var helt målløs, første gang en konsulent spurgte os, hvad de kunne hjælpe med. Så I skal have stor tak, lød det fra Johnnie Andreasen.

En tak, der hurtigt blev gengældt fra Christian Plank:

- Tak for jer. Tak for jeres engagement. I har kort sagt medvirket til, at flere kunne komme i arbejde.