Støt nyreforeningen, hver gang du tanker

Lejre - 27. juli 2019 kl. 18:01 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu kan du støtte Nyreforeningen, hver gang du fylder brændstof på din bil. Det koster ikke ekstra, da det er OK og selskabets forhandlere, der donerer pengene, der også kommer medlemmer i Lejre og Roskilde til gode.

Det skriver DAGBLADET Roskilde.

Nu kan man støtte Nyreforeningen, hver gang man tanker på OK benzintanken i Osted eller den på Hornsherredsvej. Foreningen kan glæde sig over en ny aftale med det danske energiselskab OK. Sponsoraftalen betyder, at man kan støtte Nyreforeningen, der har en kreds i Roskilde, der er drevet af frivilligt arbejde.

- I Nyreforeningen er vi glade for at kunne tilbyde folk at hjælpe os, uden de behøver at tage penge op af lommen. Da mange jo alligevel skal tanke brændstof, er det en nem måde at bidrage til vores arbejde for mennesker med nyre- og urinvejslidelse at få et benzinkort fra OK, siger landsformand i Nyreforeningen Jan Rishave.

Det er nemt at støtte og ganske simpelt. Man støtter Nyreforeningen med fem øre for hver liter, du tanker hos OK. Det koster ikke ekstra at tanke, da det er OK og energiselskabets forhandlere, der betaler støtten. Du skal bare huske at melde dit OK Benzinkort til Nyreforeningens sponsoraftale, så gives støtten uanset, om betalingen sker med benzinkortet eller den populære OK-app.

Nyreforeningen får desuden fem øre ekstra for den samme liter, hvis den lokale bilist køber el hos OK. Og yderligere fem øre pr. liter, hvis man også har mobiltelefoni hos OK. På den måde kan man støtte Nyreforeningens arbejde med hele 15 øre, hver gang man tanker en enkelt liter brændstof.

- Vi mærker, hvordan mange sender gode tanker til Nyreforeningen. Derfor er vi glade for at kunne tilbyde både medlemmer og ikke-medlemmer at støtte os, uden det koster dem andet end det, de alligevel skulle have betalt, når de tanker, siger landsformand Jan Rishave.