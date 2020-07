Der venter et par nætter med stærk støj fra skinnerne, når der skal slutjusteres. Arkivfoto

Støjende skinnearbejde på vej om natten

Lejre - 26. juli 2020 kl. 08:20 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er nu blevet tid til at slutjustere sporet i Lejre Kommune efter Banedanmark siden marts har arbejdet på at sænke sporet under flere broer for at gøre plads til det kommende køreledningsanlæg, når strækningen mellem Roskilde og Holbæk skal elektrificeres.

Det meddeler Banedanmark i et brev til borgere, der kan være påvirket af

larmen. Slutjusteringen er et arbejde, der finder sted om natten, hvor togdriften generes mindst muligt, men det betyder til gengæld, at der larmes om natten. Fra den 29. juli til den 31. juli fra klokken 00.00 til 05.17 kører Banedanmark i det ene spor fra Roskilde til Lejre.

Den 31. juli til den 3. august klokken 00.12 til 05.17 køres der i det andet spor fra Lejre til Roskilde.

Sporjusteringen er støjende, fordi der arbejdes med skærver, som skal fordeles og presses ind under sveller og skinner for at få sporet til at ligge korrekt.

Slutjusteringen foretages med skærvesuppleringstog, hvor der justeres, ballastfordeles og skærvesuppleres for at sikre, at sporet ligger korrekt.

Arbejdet er desværre stærkt støjende, melder Banedanmark, når der justeres spor, men arbejdet flytter sig imidlertid relativt hurtigt, så man som nabo kun kortvarigt vil være udsat for støj fra arbejdet. Derfor vil det, ifølge Banedanmark, ikke være i længere tid, at man er udsat for larmen.

Hvis man har spørgsmål til arbejdet, så er man meget velkommen til at kontakte Banedanmark på Kalundborg-Roskilde@bane.dk. Man kan desuden sig tilmelde nyt om projektet på www.banedanmark.dk/abonnement.

Hvis man skal køre med tog, anbefaler Banedanmark, at man orienterer sig på rejseplanen.dk i forhold til eventuelle forsinkelser, men det håber man fra selskabets side undgås ved hjælp af natarbejde.