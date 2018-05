Se billedserie Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) ankom med et stort følge på besøg på Hjemrejsecenter Avnstrup, og hun blev hurtigt omringet af velforberedte asylansøgere, som har fået afslag på asyl. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Støjberg fik nærkontakt med afviste asylansøgere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Støjberg fik nærkontakt med afviste asylansøgere

Lejre - 04. maj 2018 kl. 14:31 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var rigtigt mange velforberedte, afviste asylansøgere, som stod parate for at møde Inger Støjberg (V), da udlændinge- og integrationsministeren besøgte hjemrejsecentret Avnstrup fredag. Det skriver DAGBLADET Roskilde lørdag.

Ministeren kom med et større følge af folk fra ministeriet, Røde Kors og hærdebrede politifolk, og hun lyttede venligt og tålmodigt til de mange klager fra udlændinge, der har fået afvist deres ønske om asyl. Flere var oprørte, andre ihærdige, mange utilfredse. En enkelt takkede hende, fordi hun lyttede.

Der er pt. ca. 350 afviste asylansøgere på Avnstrup, der i 2017 blev omdannet til hjemrejsecenter i stedet for modtagecenter. Det betyder, at centret er første stop for alle asylansøgere, der får endeligt afslag på asyl. Hvis de samarbejder med centret om deres egen udsendelse, bor de på Avnstrup indtil udrejsen. Hvis de ikke gør, bliver de enten frihedsberøvet, hvis der er mulighed for udsendelse, eller overflyttet til Udrejsecenter Sjælsmark eller Udrejsecenter Kærshovedgård.

Mange af de afviste asylansøgere sagde til ministeren, at de har ventet meget længe på centret eller en afgørelse.

- Nogle, der er her, fortryder lidt, at de har indvilget i at samarbejde med myndighederne. Det er langt at foretrække, at man frivilligt rejser hjem. Man kan også få også penge til hjælp, siger Inger Støjberg til DAGBLADET Roskilde.

- Jeg kan sagtens forstå, at de ønsker at blive her. Flere mener, at de ikke kan rejse hjem. Men vi kan ikke huse mennesker, der ikke bliver forfulgt, forklarer Inger Støjberg og fortsætter:

- Der er nogle lande som Irak og en række afrikanske lande, der ikke vil tage deres borgere hjem, hvis ikke de rejser frivilligt. Og dermed kan vi ikke tvangsudsende dem. Jeg bruger megen af min tid på at få lavet hjemrejse-aftaler med de lande. Det er barokt, at vi giver ulandsbistand til de lande, og så vil de ikke tage imod deres egne borgere. Det går ikke op, siger Inger Støjberg.

På spørgsmålet om ikke man kan hjælpe kristne asylansøgere, svarer Inger Støjberg, at ægtheden i dette og deres situation bliver vurderet under asylbehandlingen, dvs. om de risikerer forfølgelse:

- Det nytter ikke, at vi starter på et system, hvor man blot behøver at sige, at man er kristen for at opnå asyl, understreger hun.