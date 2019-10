Stine Hoff sammensætter de velduftende parfumer tæt på et billede af hendes selv og hendes far, der har støttet hende gennem hele livet - og stadig gør det. Foto: Daniel Sennek

Stine har en velduftende drøm

I hjemmet i Lejre har parfumør Stine Hoff kastet sig ud i et sandt eventyr. Stine er en helt normal 40-årig kvinde med tre børn, der nu vil skabe sit livsværk. Hun laver nemlig naturlige parfumer i hjemmet, hvor hun samtidig har etableret to firmaer. En drøm, hun har kastet sig ud i - og som må briste eller bære.

Stine Hoff er lige fyldt 40 år og har kastet sig ud i et vildt iværksættereventyr. Hun har lavet to forskellige firmaer, hvor hun laver naturlige parfumer med naturlige dufte.

