Benjamin Stender har tidligere vundet Reumert-prisen. I »The Name of the Rose« serien er han klippet næsten skaldet, med en tonsur-frisure, så han må gå med hat uden for indspilningerne. Arkivfoto: Anders Ole Olsen

Stender scorer toprolle i tv-serie

Tv-serien The Name of the Rose, der er engelsksproget og har et budget på 30 mio. dollars, planlægges at gå i luften i begyndelsen af 2019 med otte afsnit, og indspilningerne begyndte i januar og er i fuld gang nu i Italien.