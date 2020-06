Den 53-årige mand blev frifundet ved Retten i Roskilde. Arkivfoto: Kathrine Wied

Stedfar er frifundet for overgreb

Lejre - 19. juni 2020 kl. 18:56 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 53-årig mand fra Lejre var tiltalt for igennem to år at have begået adskillige blufærdighedskrænkelser mod sine to steddøtre. Han er ved Retten i Roskilde blevet frifundet for samtlige anklager imod sig.

Sagen var for retten den 25. maj, hvor den nu 53-årige mand stod på anklagebænken. Manden var tiltalt for blufærdighedskrænkelse begået flere gange hver måned i perioden fra den 1. oktober 2017 til den 12. september 2019.

Krænkelser af pigen skulle ifølge tiltalen være foregået på mandens bopæl, hvor han krænkede sin steddatter, mens hun var mellem 11 og 13 år gammel.

Anklagerne mod manden var, at han, i forbindelse med massage, skulle have berørt hende på brysterne uden på og inde under tøjet - og befølt hende på ballerne inde under tøjet.

Stedfaderen var gså tiltalt for blufærdighedskrænkelse af en anden steddatter, der var et år ældre en den netop omtalte. Og for andet seksuelt forhold end samleje, idet han i samme periode flere gange hver måned kyssede hende på munden og i forbindelse med massage berørte hende på lår, bryst og skamlæber inde under tøjet og ved to lejligheder førte sine fingre op i hendes skede.

Manden blev ved Retten i Roskilde frifundet for samtlige anklager imod sig, og det er den danske stat, der skal betale sagens omkostninger.