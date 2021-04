- Vi er det forbund, der vækster allermest ud af alle 62 idrætsforbund i Danmark, fortæller formand for Lejre Vandsport, Michael Lindberg, der også er chef i Dansk Surf & Rafting Forbund. Foto: Agnete Vistar

Stand-up paddle i meget stor fremgang

Lejre - 25. april 2021 Af Agnete Vistar

156 medlemmer har Lejre Vandsport fået. Og det er ikke kun lokalt, at vandsports-grene er populære.

Det sker overalt i Danmark, ja over hele verden, at stand-up paddle (SUP) og åbentvands-svømning er i meget stor fremdrift.

- Det følger den trend, som danskerne kan lide, nemlig at komme ud i naturen og til vandet. Det gælder også aktiviteter som mountainbike, siger formanden for Lejre Vandsport, Michael Lindberg.

Han nævner en meget omfattende undersøgelse, som Idrættens Analyseinstitut netop har offentliggjort, med baggrund på spørgsmål til 12-13.000 danskere. På fem år er stand-up paddle gået fra 0,2 procent af befolkningen, der havde prøvet sporten, til 3 procent.

- Man skal altid tage tal med et gran salt, men det viser immervæk, at SUP er i stor fremgang - 3 procent svarer til 175.000 danskere. Der er stor tendens den vej, forklarer Michael Lindberg.

Lejre Vandsport blev etableret i 2018. Fra 2019 til 2020 steg antallet af medlemmer fra 30 til 156. Og det var virkelig mange, ikke mindst familier, der sidste sommer prøvede stand-up paddle og andre vandaktiviteter ved Herslev Strand, hvor foreningen har sin base.

Michael Lindberg er chef i Dansk Surf & Rafting Forbund, som udvikler surf- og SUP-sporten i Danmark. De sidste fem år er der startet 60 nye klubber under forbundet. For fem år siden var der 13 klubber/foreninger med 6-700 medlemmer; i dag er der 73 i Danmark med lige under 4.000 medlemmer.

- Vi er det forbund, der vækster allermest ud af alle 62 idrætsforbund i Danmark. Selvfølgelig er det relativ vækst - vi er jo ikke så store som for eksempel tennis, der har 60.000 medlemmer. Men 41 forbund er gået tilbage, mens vi har haft en vækst på 35 procent på et år, oplyser Michael Lindberg.