Stafetten gearer op - mange på vandring i skoven

Stafet for Livet Borrevejle fortsætter med mange forskellige ture og stadig flere kilometerpenge gået ind, og turen ad Gudernes Stræde fra den røde låge ved Ryegaard er én af de virkelig populære.

Guide på turen er Birgitte Schytte, som er kasserer og med i formandskabet for Stafet for Livet Borrevejle, og én af ildsjælene, som har lagt megen energi ind i det store projekt til fordel for kræft-forskningen.