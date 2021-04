Et glimt fra starten til Stafet for Livet sidste år. Arkivfoto: Agnete Vistar

Stafet for Livet klar med flot program

Stafet for Livet Lejre har et spændende program klar til den 12.-13. juni med mange guidede ture og interviews. Hovedbasen bliver Trekanten i Kirke Hyllinge.

Man har mulighed for at deltage ved at oprette sit eget hold på Stafetforlivet.dk/stafet/Lejre, eller tilmelde sig direkte på det åbne Lejrehold. Hensigten er at samle penge sammen til Kræftens Bekæmpelse.