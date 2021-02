Stafet for Livet Lejre kan gå i gang allerede nu - man kan skaffe sponsorer til indløbne kilometer, for eksempel. Arkivfoto: Agnete Vistar

Send til din ven. X Artiklen: Stafet for Livet: Nu er årets base fundet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stafet for Livet: Nu er årets base fundet

Lejre - 07. februar 2021 kl. 08:03 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Årets Stafet for Livet Lejre får base i Kirke Hyllinge - lige midt i byen, på Trekanten.

Det er faldet på plads nu, og de mange aktive ildsjæle bag stafetten ser frem til, at den afvikles den 12. og 13. juni, fra klokken 11 til klokken 11.

Torkil Jørgensen fra stafettens formandskab fortæller, at stedet ganske enkelt er outstanding - mange mennesker kommer forbi; det ligger centralt, og Slagter Anders kan bidrage med grill og andet. Vores Sted-vognen vil kunne stå fint der.

- Trine Nissen bliver tovholder på en ny Kirke Hyllinge arbejdsgruppe. Hun er smækfuld af gode ideer, siger Torkil Jørgensen.

Trine Nissen er viceskoleinspektør på Kirke Hyllinge Skole, formand for Kirke Hyllinge Byforum og aktiv i KHIF.

Torkil Jørgensen fastslår, at stafetten vil blive afholdt under gældende restriktioner til den tid. Kan man kun være to sammen, bliver det sådan; kan man være 10, bliver det også sådan.

Årets slogan i Lejre bliver »Vores Sted - kæmp med mod kræft«, fortæller Torkil Jørgensen.

Han opfordrer meget alle interesserede til at gå i gang med at skaffe penge til Kræftens Bekæmpelse allerede nu. En god ide, ikke mindst for de, der ikke kan deltage den 12.-13. juni.

- Vi lægger op til, at man skyder stafetten i gang nu. Man kan være aktiv med at raise fondsmidler, for eksempel. Man kan få sponsorer på at gå ture nu eller cykle kilometer sammen. Vi tæller det hele sammen, når vi når til stafetten i juni, siger Torkil Jørgensen.