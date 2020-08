Den samlede kommunalbestyrelse deltager i årets Stafet for Livet under navnet »Team KB Lejre«. Foto: Lejre Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Stafet for Live: Alle politikere stiller op i team Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stafet for Live: Alle politikere stiller op i team

Lejre - 10. august 2020 kl. 09:34 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag den 22. august er der igen Stafet for Livet i Lejre Kommune; en 24-timers event, som afholdes til fordel for Kræftens Bekæmpelse. Og igen i år er det en samlet kommunalbestyrelse, som stiller op for den gode sag under navnet »Team KB Lejre«. Det skriver DAGBLADET Roskilde mandag.

- Vi vil gerne gøre vores deltagelse i Stafet for Livet til en tradition, siger holdkaptajn Line Holm Jacobsen (V).

- Vi deltog også sidste år i Borrevejle, og det var rigtig hyggeligt. Udover at støtte et godt formål, er der også masser af mulighed for at lære hinanden endnu bedre at kende, ligesom man selvfølgelig også kan få vendt mange politiske spørgsmål med kollegerne, når man går de mange skridt side om side, tilføjer hun.

I år foregår Stafet for Livet på en lidt anden måde end normalt, da risikoen for corona-smitte forhindrer, at så mange mennesker kan samles på Lindenborg Efterskole. I stedet er der udarbejdet 22 vandreruter i hele Lejre kommune, som man kan vælge at gå. Se www.stafetforlivet.dk under Borrevejle.

- De fleste af deltagerne på Team KB Lejre vil nok være samlet ved kulturhuset i Hvalsø, hvor åbningsceremonien finder sted lørdag kl. 11.00. Ceremonien bliver livestreamet, så alle deltagere på andre i ruter i kommunen kan følge med. Derefter håber jeg, at mange af de andre medlemmer af kommunalbestyrelsen vil gå med på rute 4.0, som går fra Hvalsø via Sonnerupgaard til Tadre Mølle og retur over Nr. Hvalsø, siger Line Holm Jacobsen.