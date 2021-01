Se billedserie Tremands-gruppen i formandskabet i Stafet for Livet Lejre - fra venstre Birgitte Schytte, Mogens Pedersen og formand Torkil Jørgensen. Foto: Agnete Vistar

Stafet-folket i fuld gang med at planlægge - under nyt banner

Lejre - 27. januar 2021 kl. 19:37 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Med et nyt navn og ny dato har Stafet for Livet Lejre allerede holdt de første møder og planlagt konceptet for Stafet for Livet i juni 2021.

Det sker den 12.-13. juni. Og det bliver under banneret »Stafet for Livet Lejre«.

Det er fjerde år i træk, at Stafet for Livet holdes i Lejre Kommune til fordel for kræftramte, og det bliver med et nyt navn, som giver bedre mening, efter at stafetten er flyttet fra Lindenborg Efterskole og ud overalt i Lejre Kommunes område.

Det skete sidste år, da coronaen gjorde det umuligt at holde stafetten ét sted på grund af forsamlingsforbuddet på over 50. Tidligere hed initiativet Stafet for Livet Borrevejle, hvilket for de ældre generationer gav mening - de store gymnastik-events i Borrevejle (hvor Lindenborg Efterskole ligger nu) var kendt af næsten alle. Mens navnet ikke siger de nye generationer meget.

Sidste år omfattede Stafet for Livet 22 ruter rundt om i Lejre, heraf otte ruter med guide. De var meget populære, ikke mindst ruten i skoven ved Ryegaard og natteruten med rigtigt mange deltagere.

I alt gik 350 mennesker fra 17 hold med på stafetten i de 24 timer, den varede, og eventen blev live-streamet med en lang række indslag, der var optaget på forhånd - interviews, gennemgang af ruterne, musik m.m.

Konceptet bliver omtrent det samme i år, fortæller formandskabet i Stafet for Livet Lejre, som består af Torkil Jørgensen, Birgitte Schytte og Mogens Pedersen. Planlægningen er i fuld gang hos formandskabet, i styregruppen og blandt arbejdsgrupperne - cirka 20 ildsjæle i alt, hvoraf de fleste har været med fra begyndelsen.

Sidste år var der 10 timers live-tv. Formandskabet er enige om, at den virtuelle del af dækningen af stafetten skal være professionel, ligesom sidste år.

- Vi er ude de fysiske steder, og pludselig er vi online i folks stuer. Man kan slå streamingen op på tv-skærmen - det giver noget nærhed også, siger Birgitte Schytte.

- Vi ved ikke, hvordan corona-situationen bliver i juni, men er i gang med planlægningen nu. Og stafetten afvikles i henhold til de corona-restriktioner, der er gældende den 12.-13. juni, forklarer Mogens Pedersen.

Sidste år var stafettens base ved Hvalsø Kulturhus; i år skal basen være i den nordlige del af kommunen. Stedet er endnu ikke offentligt, der skal flere ting på plads først. Vores Sted-vognen vil stå der, og planen er, at man kan møde formanden for Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker og eventuelt en repræsentant for kommunen ved et arrangement der.

Deltagerne i landets Stafet for Livet fik sidste år gået fem millioner kroner ind, mod 27 millioner året inden.

- Det viser, hvad vi er oppe imod. Virksomhederne var tilbageholdende med støtte, og vi havde ikke mulighed for at generere penge ved at sælge mad, lotteri osv. Så vi satser på, hvad holdene kan gå ind, og de kan gå i gang allerede nu med at skaffe penge, siger Torkil Jørgensen fra formandskabet i Stafet for Livet Lejre.

Der indløb 30.000 kroner i overskud i Lejre sidste år. At stafetten kom i overskudskyldtes ikke mindst Team Solsikken fra Roskilde, der deltog med 50-60 mennesker og holdt til ved Herslev Strand.

Birgitte Schytte beretter, at Solsikken solgte 200 lysposer og allerede er i gang nu - blandt andet har de solgt godt 100 fuglehuse!

Det kan være en inspiration for andre hold.

Mogens Pedersen fra formandskabet fortæller, at der - ud over en række foreslåede ture i området - også bliver fem guidede ture. Midnats-turen går fra Hvalsø Kulturhus til Kisserup og kirken. Og en super tidlig morgentur starter klokken 04. Den går fra Ledreborg til Mysselhøj, hvorfra deltagerne ser solen stå op klokken 04.30, så de kan synge I Østen stiger solen op...hvis man altså må synge til den tid.

Så viljen og optimismen er, trods den hærgende corona, fortsat til stede, både blandt de arrangerende ildsjæle, men også blandt de mange, der vælger at deltage i kampen for at skaffe penge til Kræftens Bekæmpelse.

350 deltagere sidste år var faktisk meget imponerende.