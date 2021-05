Stafet får besøg af direktør for Kræftens Bekæmpelse

Når Stafet for Livet i Lejre løber af stablen den 12.-13. juni, arrangerer de i den forbindelse et mærkesagsmøde på Trekanten i Kr. Hyllinge. Det sker den 12. juni klokken 14.00.

- Vi er særlig stolte af at mærke opbakningen fra både lokale politikere, men også opbakningen internt fra Kræftens Bekæmpelse. Det giver ekstra energi og lyst til at gøre mere for at kæmpe for bedre overlevelse bland kræftramte og bedre støtte til deres familier, siger Birgitte Schytte fra styregruppen i stafetten.