Stafet For Livet: - for enden af stafettens vandringer er der lys

Siden klokken 11 i morges har borgere landet over snørrer skoene og begivet sig ud på vandre- og løbeture i forbindelse med Stafet for Livet. I Lejre Kommune tyvstartede deltagerne allerede fredag med en skumringstur til Bidstrupskovene.

Døgnets første dag blev traditionen tro sluttet af med en lysceremoni. I år ved trekanten i Kirke Hyllinge.

Forinden havde der været ture til Egholm Slot og Ryegaard foruden små ture i lokalområderne, hvor årets deltagere kunne betræde stierne, få snakket og nydt den smukke natur.

- Hvad ligger der for enden af stierne? For enden af Stafettens vandringer ligger lys. Lyset for de levende, for de mistede og for håbet, lød det fra Helene Rasmussen, præst for Såby og Gershøj i lystalen, inden hun bad om et minuts stilhed.