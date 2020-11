Stærkt trafikeret vej - de fleste køretøjer er gennemkørende

Det er en meget stor del af trafikken på den nordlige del af Hornsherredvej (lige før Biltris, umiddelbart syd for Elverdamsvej), som er gennemkørende. Nemlig 85 procent af den registrerede trafik.

Og det gælder både for både nord og sydgående trafik på Hornsherredvej.

En trafiktælling, som er gennemført på Hornsherredvej syd for Munkholmvej i oktober sidste år viser, at der i snit er en hverdagsdøgntrafik på 14.266 køretøjer. Og det svarer til, at cirka 25 procent af trafikken i dette snit er gennemkørende trafik til og fra Hornsherredvej.