Det døgndækkende ambulanceberedskab med en 24-timers bemanding af ambulancen på Hvalsø brandstation blev indviet i november 2015 - billedet stammer derfra. Arkivfoto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Står til at miste døgnambulance: Frygter tydelig forringelse af responstiden

Lejre - 16. januar 2021 kl. 07:42 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Den døgnbemandede ambulance, der står på Lejre Brandvæsens station i Hvalsø, risikerer at forsvinde om få år.

Det fremgår af Region Sjællands udbudsmateriale for ambulance- og sygetransportkørslen i regionen fra januar 2024. Døgnambulancen erstattes i stedet af to ambulancer i henholdsvis Osted og Kirke Hyllinge. Disse to er placeret der på hverdage i tidsrummet fra klokken 07 til19 - og dermed ikke om aftenen/ natten og ikke i weekenden.

I lidt over fem år har Falck A/S haft placeret en døgndækkende ambulance på brandstationen i Hvalsø. Men fremover ønsker regionen, at ambulancekørslen skal overgå til en beredskabsmodel, hvor regionen - ikke ambulance-operatøren - bestemmer antallet af ambulancer og deres placering.

- Umiddelbart ser det ud som en tydelig forringelse af responstiden, siger borgmester Carsten Rasmussen (S), der er bekymret over den plan for ambulance-tjenesten i Lejre Kommune, som afspejles i Region Sjællands nye udbudsmateriale for ambulancekørsel fra januar 2024.

Han har netop sendt en mail til regionsrådsformand Heino Knudsen, hvor han efterlyser oplysninger om responstider, hvis døgnambulancen i Hvalsø skiftes ud med to dagambulancer i Osted og Kirke Hyllinge.