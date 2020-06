En 37-årig mand fra Rusland havde ikke travlt med at komme væk fra Super Brugsen, da han havde stjålet to rammer sodavand. Arkivfoto: Kenn Thomsen

Spritstiv russer gik på rov - og havde ikke travlt med at flygte

Onsdag eftermiddag klokken 15.00 blev Midt- og Vestsjællands Politi alarmeret om, at en mand havde stjålet to rammer sodavand fra indgangspartiet i Super Brugsen i Hvalsø. Han var dog ikke flygtet, men havde nu taget ophold tæt ved butikken sammen med en anden mand.

Den 37-årige, som kunne mistænktes for tyveriet, var i besiddelse af de to rammer sodavand. Han blev sigtet for butikstyveri og sodavanden blev leveret retur til butikken, som derfor ikke havde et erstatningskrav.