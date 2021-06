Spritbilist forårsagede trafikulykke: Tøfler sad fast ved pedalerne

Der var ingen spritbilister mellem de bilister, der blev stoppet af politiets kontroller i Haslev og Karise i weekenden. Foto: Jens Wollesen

Efter et drikkelag til en fødselsdag, besluttede en 50-årig mand at tage bilen hen efter mere alkohol. Det kostede ham en tur bag tremmer og en udvisning.

Lejre - 09. juni 2021 kl. 18:32 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

At løbe tør for alkohol kan være en stemningsdræber til de fleste fester. Men det er en endnu større stemningsdræber, hvis man beslutter sig for at sætte sig bag rattet og køre efter mere alkohol, selvom man har en promille langt over det tilladte. Det var dog alligevel det, en 50-årig mand besluttede at gøre, da han deltog i en vens fødselsdag en eftermiddag tilbage i juli 2019. Det kommer nu til at koste ham en tur bag tremmer foruden en udvisning af Danmark og en bøde på 8000 kroner.

Intet kørekort I retten forklarede manden selv, at han var til en fødselsdag i Kirke Såby, hvor der blev drukket mange guldøl over en længere periode. Da de manglede alkohol, kørte manden efter yderligere, fortalte han selv i retten. Derudover havde han dagen forinden drukket vodka, hvilket han mente, også kunne have en indflydelse på hans promille, der ved en blodprøveudtagning samme dag blev målt til hele 2,53.

Det var en bil tilhørende det firma, hvor han var ansat, som han brugte til kørslen. Han måtte ikke køre bilen, da han ikke havde førerret, kom det desuden frem under retten.

Således gjorde manden sig både skyldig i at have kørt bil under alkoholpåvirkning og brugstyveri af motorkøretøj, da han gjorde uberettiget brug af firmabilen.

Hensynsløs kørsel Foruden de to overtrædelser af færdselslovgivningen, stod manden ved Retten i Roskilde også tiltalt for en tredje overtrædelse af samme lovgivning, da han i jagten på alkohol påkørte en forankørende bil. Manden forklarede, at påkørslen skete, fordi han havde tøfler på fødderne, og de satte sig fast ved pedalerne.

Da manden, der ikke tidligere er straffet, tilstod samtlige overtrædelser, og hans forklaring blev støttet af de yderligere beviser forelagt retten, fandt retten det bevist, at manden var skyldig.

Han blev derfor dømt til 40 dages fængsel og en bøde på 8000 kroner, foruden en frakendelse af retten til at føre motordrevet køretøj, foruden lille knallert, i tre år.

Da manden ikke er dansk statsborger, fandt retten desuden hjemmel til en udvisning af manden.

Efter forholdets karakter og adfærd fandt retten, at tiltalte ved sin adfærd har udgjort en alvorlig trussel mod færdselssikkerheden, og hans kriminalitet udgør således en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berører en grundlæggende samfundsinteresse, var rettens begrundelse for udvisning.

Den 50-årige kan således ikke de næste fire år deltage i flere venners fødselsdage her i Danmark.