Politiet har sigtet en 24-årig mand fra Kirke Såby for både spritus- og narkokørsel, samt kørsel uden kørekort. Foto: Kenn Thomsen

Spritbilist endte på mark

En 24-årig mand fra Kirke Såby slap heldigt, da han tidligt lørdag morgen mistede herredømmet over sin bil, påkørte en kantpæl og endte ude på en mark ved Englerup.

Den 24-årige var påvirket af alkohol og narko i svær grad, så han blev anholdt for at få udtaget en blodprøve. Han blev kørt i ambulance til sygehuset til kontrol, men han havde ikke brug for behandling. Han blev løsladt efter en blodprøveudtagelse.