Spritbilist dømt for trafikuheld: Offer fik fod hugget halvt af

En 35-årig mand er kendt skyldig i at have forårsaget et færdselsuheld, der nær kostede offeret en fod.

Lejre - 06. august 2021 kl. 07:41 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

Det gik hurtigt, da en bil pludselig kørte ud trods ubetinget vigepligt og påkørte en motorcyklist en sen aften i april 2020. Sådan fortalte motorcyklisten selv, da denne afgav forklaring ved Retten i Roskilde.

Her stod en 35-årig mand anklaget for at have forårsaget ulykken - og det endda med alkohol i blodet.

Fik foden hugget halvt af Motorcyklisten nåede knap at registrere en mørk skygge, førend han blev ramt i højre side og på foden, hvilket førte til, at han væltede ud over styret. Det næste offeret huskede, var, at han lå på vejen, hvor både føreren af bilen og to tilstødende bilister ventede med ham, til ambulancen kom.

Manden fik i forbindelse med uheldet hugget den ene fod halvt af, hvilket har givet varige men og, som manden selv forklarede i retten, døjer han nu med konstante smerter.

Motorcyklisten forklarede yderligere, at han kørte med maks 20 kilometer i timen og ikke kunne nå at bremse, da han så bilen, der kom ud fra en sidevej.

Nægter sig skyldig Den tiltalte nægtede sig skyldig i anklagen og forklarede, at denne havde været nødt til at køre en smule ud for at få udsyn. Motorcyklisten måtte have været i en blind vinkel, tilføjede denne, der yderligere argumenterede, at han havde drukket fire øl tidligere på aftenen og at hans promille kun havde været 0,4, hvorfor han var uforstående overfor anklagen om spirituskørsel.

Promille på 0,8 Den 35-årige kunne dog ikke bevise, at hans promille var målt til 0,4. En blodprøve fra ulykkesaftenen viste en promille på 0,8, og det var denne, retten fandt til grund for at dømme manden skyldig i spirituskørsel.

Havde frit udsyn Retten fandt det yderligere til grund, at manden havde frit udsyn og burde have set motorcyklisten, og at den tiltalte altså ikke udviste agtpågivenhed, men overså motorcyklisten, hvilket førte til ulykken.

Den 35-årige kan nu se frem til at måtte betale en bøde på 19.000 kroner, samt et år uden retten til at køre bil.