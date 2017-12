Spilfordeleren er stolt af Lejre

Bilerne forblev en passion. Den unge bilnørd kunne ikke vente, til hun selv fik kørekort, og drømmen var at blive mekaniker. Hun blev også spilfordeler på det lokale fodboldhold - senere på Ribes amtshold, og opnåede at blive DM mester. Det blev dog ikke den vej, hun gik, for hun opdagede mange andre spændende facetter i livet.

- Jeg synes, Lejre er en vidunderlig kommune! Hvis ikke jeg boede i København, ville jeg flytte hertil. Det er et attraktivt sted at være med til at udvikle - ja det er mange andre steder i Danmark også, men det er slående for vores kommune, at der her er en virkelig vilje og lyst til at samarbejde. Den åbenhed har jeg mødt lige fra Dag 1, siger Inger Marie Vynne og fortsætter: